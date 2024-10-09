Анкара, 9 октября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Доступ к мессенджеру Discord на территории Турции решено заблокировать, заявил глава турецкого министерства юстиции Йылмаз Тунч.

Shatokhina Natali/Global Look Press

«Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции», — приводит слова Тунча гостелеканал TRT haber.

Как сообщало ИА Регнум, Роскомнадзор 8 октября объявил об ограничении доступа к Discord на территории России. Повод для блокировки — нарушение требований законодательства, направленных на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для совершения таких преступлений, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

По словам члена Комитета Госдумы РФ по информационной политике, IT и связи Антона Немкина, социальная сеть, не защищающая пользователей от деструктивного контента и нарушающая законодательство, не может продолжать работу в России. Он добавил, что Discord оказался особенно удобным для вовлечения подростков в незаконную деятельность из-за отсутствия должной модерации.