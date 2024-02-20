Материалы с тегом «Единая Россия»
Путин отметил роль «Молодой гвардии Единой России» в борьбе с неонацизмом
Общественная организация «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) за годы существования показала себя реальной действенной силой, её члены не только стали волонтёрами, но также сражаются с неонацизмом, заявил президент России Владимир Путин в приветственном послании XI съезду организации. Обращение...
20 февраля 2024
Форум «За свободу наций» объединит участников из более чем 50 стран
Представители более чем 50 государств будут присутствовать на учредительном заседании антиколониального форума «За свободу наций», который откроется в Москве 15 февраля. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с оргкомитетом форума, сообщает 15 февраля пресс-служба...
15 февраля 2024
Машков призвал россиян сплотиться на фоне попыток отменить русскую культуру
Мир и Россия находятся в переломном моменте, россиянам необходимо сплотиться перед лицом попыток отменить всё русское. Об этом на заседании второго всероссийского форума партийного проекта «Женское движение «Единой России» заявил сопредседатель избирательного штаба действующего президента Владимира...
6 февраля 2024
В Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозпостроек
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о «дачной амнистии» для хозяйственных построек, чтобы облегчить регистрацию летних кухонь, бань и сараев, сообщил 5 февраля первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак («Единая Россия») в Telegram-канале. «Единая Россия» предлагает распространить «дачную...
5 февраля 2024
Медведев обсудил сотрудничество РФ и Таиланда с главой партии «Пхыа Тхаи»
Россия и Таиланд развивают взаимодоверительные отношения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече по ВКС с председателем таиландской партии «Пхыа Тхаи» Пхэтхонгтхан Чинават. «Мы понимаем ту роль, которую играет...
19 января 2024
ЕР собрала более 1 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина
Более 1 млн подписей собрано на площадках «Единой России» в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента. Об этом секретарь генерального совета партии Андрей Турчак сообщил 16 января в Telegram-канале. Он отметил, что единый день сбора подписей проходит по всей России на базе штабов...
16 января 2024
ЕР проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина
Партия «Единая Россия» проводит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщается 16 января на сайте партии. «В регионах проходит единый день сбора подписей в поддержку выдвижения президента», — говорится в...
16 января 2024
В Госдуме предложили сделать старый Новый год выходным днём
Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») предложил сделать старый Новый год выходным днём. Он отметил, что в России многие празднуют Новый год по старому стилю. «После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один...
12 января 2024
ЕР проведёт день сбора подписей в поддержку Путина на выборах президента
Партия «Единая Россия» 16 января проведёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщил 12 января секретарь генерального совета политической организации Андрей Турчак в Telegram-канале. «Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных...
12 января 2024
Песков заявил, что предвыборный штаб Путина сформируют своевременно
Предвыборный штаб президента России Владимира Путина перед выборами главы государства в 2024 году сформируют своевременно. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах съезда «Единой России». «Своевременно», — сказал представитель Кремля, отвечая на...
17 декабря 2023
Медведев заявил, что победа в спецоперации будет для России всенародной
Победа в специальной военной операции будет для России всенародной, как это было во время Великой Отечественной войны. Об этом 17 декабря заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на её съезде. В ходе выступления Медведев напомнил слова советского маршала Константина Рокоссовского...
17 декабря 2023
Путин назвал участников СВО, волонтёров, педагогов и медиков опорой страны
Опора России — это участники спецоперации, волонтёры, педагоги, медики, заявил 17 декабря президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Он отметил, что фронту и мирным жителям городов и посёлков сегодня помогают тысячи волонтёров «Единой России». По словам президента, на освобождённых...
17 декабря 2023
Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей «Единой России»
Президент Владимир Путин назвал поддержку участников спецоперации важнейшей задачей партии «Единая Россия». Об этом он заявил на её съезде 17 декабря. Как отметил глава государства, он в курсе готовности бойцов на всё для защиты своей Родины. «Работа с лидерами общественного мнения, профессионалами...
17 декабря 2023
Путин назвал предательством попытки нарушить межнациональное согласие в РФ
Попытки нарушить межнациональное и межрелигиозное согласие — это предательство и преступление против России. Об этом 17 декабря заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия». «Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие — это...
17 декабря 2023
Путин заявил о стоящих перед Россией исторических задачах
Масштаб стоящих перед Россией исторических задач требует сплочения усилий всех патриотических сил. Об этом 17 декабря на съезде партии «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. «Перед нами, без всякого...
17 декабря 2023
Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержу своей кандидатуры на выборах
Поддержка «Единой России», выдвинувшей президента Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах, очень важна. Об этом глава государства заявил 17 декабря на съезде партии. «Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надёжную поддержку. Для меня она...
17 декабря 2023
Путин поблагодарил «Единую Россию» и думские фракции за работу
Президент России Владимир Путин поблагодарил партию «Единая Россия» и фракции Госдумы за их работу и пожелал им продолжения партнёрского сотрудничества. «Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надёжную поддержку. Для меня она значима и важна», — заявил российский...
17 декабря 2023
Никто не может навязывать России свои правила, заявил Медведев
Россия не позволит никому диктовать правила, которые нарушали бы её традиции и противоречили бы её интересам, заявил 17 декабря заместитель главы Совета Безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии. «Мы никому не позволим внушать нам чужие...
17 декабря 2023
«Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на выборы президента
Партия «Единая Россия» на съезде 17 декабря поддержала кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента. На съезд правящей партии на площадке международной выставки-форума «Россия» в 75-м павильоне ВДНХ прибыли 492 делегата. Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии...
17 декабря 2023
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ в Москве, где 17 декабря состоится съезд «Единой России». Мероприятие организовали на площадке международной выставки-форума «Россия». На кадрах, которые опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин видно, как главе государства проводят...
17 декабря 2023