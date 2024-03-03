Материалы с тегом «Роскомнадзор»
Роскомнадзор заблокировал доступ к международному словарю жестовых языков
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту международного словаря жестовых языков Spread The Sign, следует из базы данных ведомства. На сайте ведомства при соответствующем запросе сообщается, что доступ к spreadthesign.com ограничен. Дату и основание решения о блокировке надзорное ведомство не...
3 марта 2024
Вступил в силу запрет популяризации сервисов для обхода блокировок
С 1 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) наделена правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ ведомства опубликован на...
1 марта 2024
Названа причина сбоя в работе Telegram и других приложений
Причиной сбоя Telegram и ряда других мессенджеров стало проведение проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, заявил 27 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв. Проверку проводили, чтобы понять, где находятся...
27 февраля 2024
РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещённой информации
Роскомнадзор (РКН) исключил одну из страниц сообщества Steam из Единого реестра запрещённой информации в связи с удалением противоправного контента, сообщила 27 февраля пресс-служба РКН в своём Telegram-канале. «В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещённую на территории РФ...
новость часа
27 февраля 2024
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Telegram в РФ, США и Германии
Специалисты подведомственного Роскомнадзору центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировали сбой в работе мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении центра. «Специалисты ЦМУ ССОП фиксируют массовый сбой в работе мессенджера...
27 февраля 2024
РКН сообщил об инциденте с утечкой 500 млн записей о россиянах в 2024 году
С начала 2024 года в сеть утекли более 510 миллионов записей о россиянах, около 500 миллионов из них были скомпрометированы в результате одного крупного инцидента, заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер. «Всего утекло 510 миллионов (Записей с данными о россиянах. — Прим. ред.), из них...
23 февраля 2024
Роскомнадзор назвал предварительные причины сбоя в работе Telegram
Сбой в работе мессенджера Telegram, по предварительным данным, вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса, говорится в сообщении, размещённом на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. «Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует...
18 февраля 2024
«Я хочу тебе помочь»: как Украина подталкивает детей в России к терроризму
Детям нужно рассказывать о провокациях со стороны злоумышленников, которые подталкивают несовершеннолетних к совершению опасных действий, а также об опасности общения с незнакомыми людьми через интернет и по телефону. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 февраля заявил руководитель общественного...
новость часа
15 февраля 2024
Роскомнадзор выявил утечку 510 млн записей о россиянах с начала 2024 года
Более 510 млн записей о российских гражданах попали в Сеть с начала года в результате утечек. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе Роскомнадзора. «С начала 2024 года Роскомнадзор выявил 19 фактов утечек персональных данных, в Сеть попали более 510 млн записей», — цитирует сообщение ТАСС. В...
13 февраля 2024
РКН напомнил о блокировке популяризирующей VPN информации с 1 марта
Средства обхода блокировок в России запрещены. С 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре в ответ на публикации о запрете VPN. «В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к...
5 февраля 2024
Роскомнадзор назвал сумму штрафов иноагентов за отсутствие маркировки
Роскомнадзор в 2022–2023 годах наложил штрафы на иноагентов более чем на 1 млрд рублей за отсутствие маркировки, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев. «На иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов...
1 февраля 2024
Россияне смогут в любой момент разрывать договоры на мобильную связь
С 1 сентября абоненты телефонных операторов в России смогут разрывать договор на оказание услуг связи в любой момент при отсутствии задолженности. Об этом стало известно из обновленных правил оказания услуг телефонной связи, которые утвердило правительство России. Нововведение закрепило возможность...
новость часа
26 января 2024
Иностранные хостеры не обращались для включения в реестр Роскомнадзора
Роскомнадзор (РКН) пока не получал заявок на регистрацию в российском реестре ни от одного хостинг-провайдера, сообщил ТАСС 25 января, ссылаясь на пресс-службу ведомства. «Для компаний, которые не вошли в реестр, законодательство не предусматривает административной ответственности. Однако с 1...
25 января 2024
Роскомнадзор составил 34 протокола за демонстрацию ЛГБТ* детям на ТВ
Роскомнадзор составил 34 протокола в отношении российских телеканалов за демонстрацию ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) детям, сообщили 23 января ТАСС в пресс-службе ведомства. «За демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних...
23 января 2024
Пользователи WhatsApp* пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) в России жалуются на сбои в его работе. Жители страны оставили почти 1,3 тысячи жалоб, о чём свидетельствуют данные сайта мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в...
17 января 2024
Роскомнадзор выявил за год 43 млн оформленных с нарушением сим-карт
Роскомнадзор выявил за 2023 год 43 млн мобильных номеров, оформленных с нарушениями требований о предоставлении сведений. Как стало известно 12 января, операторам связи осталось внести данные ещё по миллиону номеров. «Всего выявлено 43 млн номеров с нарушениями, из которых по 42 млн номеров...
12 января 2024
Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ из-за запрещённого контента
Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) в связи с неоднократной публикацией на интернет-ресурсе запрещённого контента. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства. «Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15...
новость часа
9 января 2024
Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление фейков об СВО
Таганский суд Москвы назначил американской компании Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за систематическое неудаление фейков об СВО. Такое решение было принято 20 декабря. Сообщается, что компанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 13.41 КоАП...
20 декабря 2023
Суд оштрафовал Twitch на ₽4 млн за отказ удалить запрещённую информацию
Видеостриминговый сервис Twitch должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей за отказ подчиниться предписанию Роскомнадзора. Такое решение 13 декабря вынес Таганский районный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Суд признал виновным Twitch Interactive по статье 19.7.10-4...
13 декабря 2023
СКР и Роскомнадзор проверят сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»
Два российских сериала попросила проверить на пропаганду опасного образа жизни для подростков председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат направила соответствующие обращения в Следственный комитет и Роскомнадзор. «В преддверии объявленного президентом...
5 декабря 2023