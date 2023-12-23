Материалы с тегом «Справедливая Россия — За Правду»
Уже 29 претендентов: как Россия готовится к выборам президента
Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек, сообщила 23 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова. Съезды, на которых выдвигают претендентов на выдвижение, продолжаются, отметила она. 20 декабря глава ЦИК сообщала, что в комиссию поступили 16 заявок от...
23 декабря 2023
Политолог заявил о том, что в РФ сформировался патриотический консенсус
В России граждане сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина и в стране сформировался патриотический консенсус. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 декабря заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Ранее члены партии «Справедливая Россия —...
23 декабря 2023
Путин поблагодарил «Справедливую Россию» за поддержку его кандидатуры
Президент России Владимир Путин в послании съезду партии «Справедливая Россия — За Правду» 23 декабря поблагодарил партию за поддержку его кандидатуры на новых выборах в 2024 году и отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия со «Справедливой Россией» на благо страны...
новость часа
23 декабря 2023
В Госдуме предложили выдворять из России родных мигрантов-преступников
Родных мигрантов, совершивших преступления, необходимо депортировать из России, заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов на парламентских слушаниях. «Такая мера, как ответственность родов, кланов, за преступные действия своих членов должна быть. Если такой мигрант...
4 декабря 2023
Уровень доверия россиян Путину превысил более 78%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19...
24 ноября 2023
Миронова переизбрали председателем «Справедливой России»
Действующего председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова переизбрали на следующий срок. Об этом стало известно РИА Новости 20 мая. Результат голосования, проведённого на съезде партийцев, объявили на пленарном заседании съезда. Ранее ИА Регнум сообщало, что Миронов...
20 мая 2023
Миронов предложил СРЗП поддержать Путина в случае его участия в выборах
Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов на XII съезде партии предложил участникам поддержать кандидатуру президента Владимира Путина в случае его участия в выборах главы государства в 2024 году. Миронов обратился к делегатам с предложением выдвинуть кандидатуру Путина на выборах. Он...
20 мая 2023
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,9% граждан РФ
Президенту России Владимиру Путину доверяют почти 81% граждан страны, за последнюю неделю этот показатель увеличился на 1,1%, таковы итоги исследования ВЦИОМ, опубликованные 12 мая. «Уровень одобрения деятельности президента РФ составил 77,1%. О своём доверии Владимиру Путину заявили 80,9% россиян»...
12 мая 2023