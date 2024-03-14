Материалы с тегом «Борьба с терроризмом»
Прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки Чкалова
Московская прокуратура провела проверку публикаций в социальных сетях правнучки лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой и выявила в её словах призывы к терроризму, сообщает 14 марта RT. Отмечается, что московская прокуратура отправила материалы проверки в Следственный комитет России, где будет...
14 марта 2024
В Петербурге суд арестовал планировавших теракты членов РДК*
Члены «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, арестованы до 27 апреля, сообщили 14 марта в пресс-службе судов города. «Избрана мера пресечения в виде заключения под...
новость часа
14 марта 2024
В Петербурге задержали членов РДК*, планировавших отравить продукты
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в состав ячейки входили...
14 марта 2024
Ролик украинского «Легиона «Свобода России»* о прорые в РФ сняли на Украине
Видеоролик экстремистов украинского «Легиона «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ), 12 марта заявивших о прорыве на территорию России и «взятии под контроль села Тёткино» в Курской области, был записан в Харьковской области на Украине, сообщило 13 марта...
новость часа
13 марта 2024
Мосгорсуд утвердил заочный арест Панина по делу о призывах к терроризму
Московский городской суд на заседании 12 марта оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда столицы о заочном аресте актёра Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения. «Московский городской суд оставил без изменения...
12 марта 2024
В Херсонской области задержали участника запрещённого нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 55-летнего жителя Геническа, который участвовал в террористическом вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта...
11 марта 2024
Казахстан подтвердил гражданство двух готовивших в Москве теракт боевиков
Двое ликвидированных в России мужчин, готовивших теракт в Москве, — граждане Казахстана, сообщили 9 марта в пресс-службе казахстанского Комитета нацбезопасности. Комитет прокомментировал публикацию в СМИ информации о ликвидации российскими силовиками двух граждан Казахстана при попытке организации...
9 марта 2024
Вооружённые силы Буркина-Фасо уничтожили за сутки десятки террористов
Военнослужащие армии Буркина-Фасо в пятницу, 8 марта, в результате ударов по позициям боевиков в Тоуке на севере страны уничтожили несколько десятков террористов. Об этом сообщило агентство AIB со ссылкой на источники в службах безопасности. «На этой неделе Вооружённые силы Буркина-Фасо продолжили...
9 марта 2024
Сторонника «Азова»* оштрафовали в Рязани за призывы к терроризму
Жителя Рязани Александра Афиногена оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы вступить в ряды террористических организаций — «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так называемого «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность...
8 марта 2024
Посольство США предупредило об угрозе терактов в России
Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов, призвав в связи с этим избегать посещения массовых мероприятий. Сообщение об этом 8 марта появилось на сайте дипмиссии. «Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть...
8 марта 2024
ФСБ показала видео с уничтоженными членами ИГ*, готовившими атаку в Москве
ФСБ опубликовала 7 марта кадры с ликвидированными членами ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали террористическую атаку на синагогу в Москве. На кадрах виден загородный дом, внутри работали сотрудники ФСБ. На видео тела боевиков...
7 марта 2024
Ликвидированный ФСБ террорист был в розыске из-за оскорбления Лукашенко
Планировавший теракт в Карелии гражданин Белоруссии, ликвидированный сотрудниками ФСБ, находился на родине в розыске из-за того, что оскорблял главу государства Александра Лукашенко, сообщил Telegram-канал Shot. По информации журналистов, это был 49-летний уроженец Витебска. Против него возбудили...
7 марта 2024
Планировавших атаку на синагогу в Москве террористов ликвидировали
Террористов, планировавших нападение на московскую синагогу, ликвидировали в Калужской области. Об этом 7 марта заявили в ФСБ. Нападение на прихожан столичной синагоги планировали члены ячейки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Как заявили в...
7 марта 2024
В Совбезе назвали беспорядки в Махачкале попыткой раскачать ситуацию
Беспорядки в Махачкале в конце октября прошлого года — это пример предпринимаемых Западом попыток раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил 7 марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа...
7 марта 2024
Патрушев: 16 терактов предотвратили на Северном Кавказе в 2023 году
На Северном Кавказе в 2023 году предотвратили 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Ингушетии 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Предотвращено двадцать одно...
7 марта 2024
В Карелии ликвидировали белоруса, готовившего теракт по заданию Киева
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Карелии гражданина Белоруссии, готовившего теракт по заданию Киева. Об этом 7 марта сообщили в ведомстве. «Предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь, 1974 года...
новость часа
7 марта 2024
Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали совместные силы для борьбы с терроризмом
Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера создали объединенные силы для борьбы с террористическими группировками в регионе африканского Сахеля, сообщила 6 марта радиостанция RFI. Об этом решении представители стран объявили на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля...
7 марта 2024
Американского журналиста Тома Рогана* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналиста из США Тома Рогана (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Эту информацию опубликовали в соответствующей базе ведомства. «Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», —...
6 марта 2024
Росфинмониторинг внёс Каспарова* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства. «Каспаров Гарри Кимович, 13.04.1963 года рождения, город Баку Азербайджанской АССР», — следует из реестра...
6 марта 2024
В Крыму пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 6 марта в пресс-службе ведомства. «Федеральной службой безопасности в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной...
6 марта 2024