Материалы с тегом «Интернет»
Сомнительный ресурс YouTube не нужен российской молодёжи — эксперт
Угрозы для несовершеннолетних пользователей в Сети и меры по противодействию им, которые могут быть приняты в РФ, обсуждались 14 марта в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках мероприятия прошла сессия «Безопасная информационная среда — важнейший фактор национального...
14 марта 2024
Специалист рассказал, как и для чего мошенники заполучают голоса жертв
Злоумышленники стремятся завладеть оригиналами голосов людей, чтобы при помощи технологий генерировать просьбы к их родственникам для незаконного получения денег. Об этом 11 марта ИА Регнум заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов. По его...
11 марта 2024
В работе сайта РЖД произошёл сбой
Сайт Российских железных дорог (РЖД) работает со сбоями, передаёт 11 марта корреспондент ИА Регнум. «В настоящий момент сервер не может обработать ваш запрос», — говорится в сообщении при попытке зайти на сайт РЖД. В компании уточнили, что их сайт может быть временно недоступен по техническим...
11 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
Эксперты назвали «звоночком» глобальный сбой в работе западных соцсетей
Масштабный сбой в работе зарубежных интернет-сервисов, включая ведущие соцсети, в очередной раз указал на актуальность отказа от этих ресурсов в пользу отечественных аналогов. Причём такой переход, помимо стабильности в работе, сулит пользователям в России массу прочих преимуществ. Такой оценкой...
6 марта 2024
В РФ допустили проблемы для Рунета при повреждении кабеля в Красном море
Повреждение интернет-кабеля в Красном море не окажет прямого воздействия на российский сегмент Сети (Рунет), но может вызвать проблемы с трафиком в России. Об этом сообщили журналистам опрошенные эксперты. Так, гендиректор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов отметил, что такая...
новость часа
6 марта 2024
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой
В Красном море перебили четыре подводных телекоммуникационных кабеля между Европой, Азией и Африкой. Об этом стало известно 5 марта. «Повреждения получили линии связи Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN, на которые приходится 25% регионального трафика», — говорится в...
новость часа
5 марта 2024
В преддверии 8 Марта в России выявили новую мошенническую схему
Мошенники задействовали перед 8 Марта новую схему незаконного присвоения денег, предлагая жителям России большие скидки при покупке цветов через интернет, сообщили 5 марта в пресс-службе компании F. A. C. C. T. Как рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. C. C...
5 марта 2024
Роскомнадзор заблокировал доступ к международному словарю жестовых языков
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту международного словаря жестовых языков Spread The Sign, следует из базы данных ведомства. На сайте ведомства при соответствующем запросе сообщается, что доступ к spreadthesign.com ограничен. Дату и основание решения о блокировке надзорное ведомство не...
3 марта 2024
Глава СПЧ назвал Google главным инструментом цензуры в мире
Google является главным инструментом цензуры в мире, и ему необходимо противопоставить альтернативу, заявил 3 марта глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Такие попытки предпринимались ранее, например, во Франции, но они не увенчались...
3 марта 2024
«Глобальный вызов». Эксперт ответил на призыв Путина к сфере IT
Россия уже многого достигла в плане замещения импортной информационной продукции. Ситуация в разных сегментах отличается. При этом задача повысить долю отечественных товаров и услуг в интернет-сфере, которую поставил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в...
29 февраля 2024
Путин поручил обеспечить высокоскоростным интернетом всю территорию РФ
Доступ к высокоскоростному интернету необходимо обеспечить практически по всей территории России. Об этом президент Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию. Он отметил, что возможности для использования цифровых систем должны быть не только в крупнейших, но и в...
29 февраля 2024
РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещённой информации
Роскомнадзор (РКН) исключил одну из страниц сообщества Steam из Единого реестра запрещённой информации в связи с удалением противоправного контента, сообщила 27 февраля пресс-служба РКН в своём Telegram-канале. «В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещённую на территории РФ...
новость часа
27 февраля 2024
Шадаев объяснил сбой в Рунете в конце января технической проблемой
Массовый сбой доменной зоны.ru, который произошёл в конце января 2024 года, вызвала техническая проблема. Об этом 20 февраля журналистам рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. «Была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего...
20 февраля 2024
Американцы не представляют, насколько мощная в США госцензура — Илон Маск
Простые американцы не понимают, какой мощной силой обладает государственная цензура в стране. Об этом заявил бизнесмен-миллиардер Илон Маск в ответ на высказывание предпринимателя в сфере интернет-технологий Дэвида Сакса о том, что он рад жить в США, где у него «есть свобода слова и свобода от...
17 февраля 2024
В России провели исследование VPN-сервисов
Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провёл исследование VPN-сервисов с точки зрения содержания их политик обработки данных и применимого законодательства в области обработки страны регистрации компании-владельца. Об этом сообщила пресс-служба организации. Согласно...
15 февраля 2024
Эксперты предложили замедлить YouTube и запретить рекламу у иноагентов
Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) в рамках всероссийской акции «Недели безопасного Рунета — 2024» провели «Открытый диалог о безопасном Рунете», сообщила пресс-служба РОЦИТ. Обсуждались актуальные угрозы и вызовы, с которыми сталкивается Рунет. Одной из...
14 февраля 2024
Умерла героиня известного мема «А я думала — сова»
Умерла Суфия Хайдаровна — героиня известного мема «А я думала — сова», сообщает 13 февраля RT. Отмечается, что женщина скончалась 6 февраля в больнице от рака печени. В 2013 году режиссёр Байбулат Батуллин записывал видео в казанском парке Эрмитаж, в какой-то момент его окликнула проходившая мимо...
13 февраля 2024
Интервью Путина Карлсону набрало за четыре часа более 40 млн просмотров
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало более 40 миллионов просмотров в социальной сети Х. За четыре часа с момента размещения публикации интервью журналиста с президентом России просмотрели более 40 млн пользователей. Количество репостов при...
9 февраля 2024
На Украине военные заподозрили ВС России в закупке терминалов Starlink
ВС России украинские военные заподозрили в закупке и использовании терминалов спутниковой связи американской компании Starlink, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют для ведения боевых действий. Об этом 8 февраля сообщает украинское издание «Страна. ua». Поводом для подозрения стали...
новость часа
8 февраля 2024