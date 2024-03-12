Материалы с тегом «Экстремизм»
В Крыму задержали мужчину, призывавшего к насилию по отношению к русским
В Крыму задержали мужчину, который в интернете призывал к насилию по отношению к русским людям. Об этом 12 марта сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. «Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в...
12 марта 2024
Патрушев: 16 терактов предотвратили на Северном Кавказе в 2023 году
На Северном Кавказе в 2023 году предотвратили 21 преступление террористической направленности, в том числе 16 терактов. Об этом на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в Ингушетии 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «Предотвращено двадцать одно...
7 марта 2024
Росфинмониторинг внёс Каспарова* в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства. «Каспаров Гарри Кимович, 13.04.1963 года рождения, город Баку Азербайджанской АССР», — следует из реестра...
6 марта 2024
Минюст внёс движение ЛГБТ* в реестр экстремистских организаций
Министерство юстиции внесло в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций движение ЛГБТ (экстримистское движение, деятельность которого запрещено в РФ) и его структурные подразделения. Соответствующая информация была опубликована на сайте Минюста. Движение было...
новость часа
2 марта 2024
Главаря «Грузинского легиона» Мамулашвили* внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внёс главаря воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили в перечень террористов и экстремистов. Обновлённая версия соответствующей базы данных ведомства была опубликована 29 февраля. «Мамулашвили Ушанги Зурабович, 22.04.1978 г. р., г. Тбилиси...
29 февраля 2024
Причастную к убийству Дугиной украинку внесли в перечень террористов
Обвиняемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из базы данных ведомства. Помимо Вовк, в перечень террористов и экстремистов также включён другой причастный к убийству Дугиной — гражданин...
новость часа
29 февраля 2024
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом 27 февраля сообщается на сайте ведомства. «Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 г. р., г. Фергана...
27 февраля 2024
Росфинмониторинг внёс банду «Айдар» в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс украинскую группировку «Айдар» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в реестр террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства. Вместе с группировкой Росфинмониторинг включил в перечень организаций и физических лиц...
27 февраля 2024
Экс-депутата Геннадия Гудкова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг 27 февраля внёс бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Ведомство опубликовало обновлённую версию перечня. «Гудков Геннадий Владимирович...
27 февраля 2024
Суд заочно арестовал адвоката Навального* Михайлову по делу об экстремизме
Басманный суд Москвы 15 февраля заочно арестовал Ольгу Михайлову, адвоката блогера Алексея Навального (внесён в перечень экстремистов и террористов), по делу об экстремизме. «Суд удовлетворил ходатайство СК (Следственного комитета. — Прим. ред.) и избрал Михайловой О. О., обвиняемой по ч. 2 ст. 282...
15 февраля 2024
Посол РФ заявил о политическом мотиве в невыдаче Канадой нациста Гуньки
Российская дипмиссия получила от МИД Канады ноту с отказом выдать Москве 98-летнего украинского националиста Ярослава Гуньку (Хунку), в отношении которого в России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 13 февраля посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Ранее источник в российском МИД сообщил, что...
новость часа
13 февраля 2024
Суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta* по делу о пропаганде терроризма
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о пропаганде терроризма. «Избрать в отношении Стоуна Энди Марка меру пресечения в виде...
12 февраля 2024
Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta* Стоуна в список экстремистов
Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов Энди Стоуна, пресс-секретаря американской корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщается на сайте ведомства. Энди Марк Стоун — гражданин США 1981 года рождения. В IT-компании, основанной в...
12 февраля 2024
Сергея Удальцова* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс 9 февраля лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова в реестр террористов и экстремистов. Как сообщало ИА Регнум, 12 января Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Удальцова по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Удовлетворив ходатайство следствия, суд до 15...
9 февраля 2024
Главкома ВМС Украины Неижпапу* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс главкома украинских ВМС Алексея Неижпапа (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 7 февраля. «Неижпапа Алексей Леонидович, 09.10.1975 г. р.»...
7 февраля 2024
Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс начальника Главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 7 февраля. «Буданов...
7 февраля 2024
Волгоградца задержали за призывы к насилию над россиянами и поддержку Киева
Жителя Волгограда задержали за антироссийские и экстремистские высказывания в интернете, сообщили 7 февраля в областном управлении ФСБ. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 34-летний житель Волгограда с использованием сети Интернет публиковал высказывания...
новость часа
7 февраля 2024
Суд в Германии признал молодёжное крыло АдГ правоэкстремистским
Административный суд немецкого города Кёльна 5 февраля разрешил Федеральному ведомству по охране Конституции Германии считать деятельность организации «Молодая альтернатива», молодёжного крыла партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), правоэкстремистской, сообщил 6 февраля журнал Der Spiegel. В...
6 февраля 2024
МВД Белоруссии исключило из списка экстремистов Романа Протасевича
МВД Белоруссии исключило одного из создателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича из списка экстремистов. Это свидетельствует из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, опубликованном на сайте белорусского ведомства. Вместе с тем в списке...
2 февраля 2024
Суд в Москве заочно арестовал четверых сотрудников ФБК*
В Москве Басманный суд заочно арестовал сотрудников ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш (все трое признаны иноагентами) и Анну Бирюкову (признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов...
29 января 2024