Материалы с тегом «ЛДПР»
Политолог Асафов подвёл итоги предвыборных дебатов кандидатов в президенты
В рейтинге по итогам двух недель, в течении которых перед выборами президента России проходили дебаты кандидатов на пост главы государства и их доверенных лиц, кандидат в президенты от партии КПРФ Николай Харитонов занял первое место. Рейтинг участия в дебатах опубликовал в Telegram-канале...
9 марта 2024
Слуцкий предложил отменить транспортный налог
Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий выступил с предложением отменить транспортный налог в России. По его мнению это снизит финансовую нагрузку на граждан. Соответствующая инициатива 1 марта уже была направлена на получение заключения от правительства. «ЛДПР всегда выступала...
1 марта 2024
От послания Путина ожидают поручений по развитию регионов
От предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ждёт поручений по усилению развития регионов. Об этом он заявил в ходе беседы с «РИА Новости». «Ожидаем, что глава государства даст...
29 февраля 2024
Жириновский ещё в 2020 году предсказывал ситуацию в Приднестровье
Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2020 году говорил о попытках Молдавии и Запада провоцировать ситуацию в Приднестровье. Его заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Жириновский четыре года назад напомнил о нахождении в Молдавии большого количества оружия...
28 февраля 2024
В России начнутся дебаты между кандидатами в президенты
Предвыборные дебаты между кандидатами на должность президента России начинаются 26 февраля. Мероприятия планируется транслировать на пяти телеканалах и трёх радиостанциях РФ. В дебатах примут участие Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Самовыдвиженец...
26 февраля 2024
ЦИК зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты России
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера ЛДПР Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Соответствующее решение было принято 5 января на заседании комиссии. Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР в декабре 2023 года, после он подал документы в ЦИК на участие в выборах. 1...
5 января 2024
Слуцкий подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты РФ
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России для регистрации своей кандидатуры на выборах президента РФ в марте 2024 года, сообщил 1 января член ЦИК РФ Антон Лопатин. «Сегодня в ЦИК приходила ЛДПР для подачи документов на регистрацию Слуцкого...
1 января 2024
Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах
Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в президентских выборах в марте 2024 года. Сотрудникам ЦИК предстоит проверить предоставленные политиком документы. Как сообщало 19 декабря ИА Регнум...
25 декабря 2023
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты России
Внеочередной, XXXV съезд ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента России. Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на них продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. Окончил...
19 декабря 2023
Экс-соратник Жириновского раскрыл, кому лидер ЛДПР завещал свои деньги
Основатель и первый председатель ЛДПР Владимир Жириновский завещал партии 70% своих средств, заявил бывший депутат Госдумы, ранее входивший во фракцию ЛДПР, Василий Власов в интервью, опубликованном 12 декабря МК.RU. «Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки...
12 декабря 2023
Слуцкий призвал ввести статус ветеранов военной журналистики для военкоров
Фракция ЛДПР в Госдуме и лидер партии Леонид Слуцкий предложили дополнить Федеральный закон «О ветеранах» новой категорией — ветераны военной журналистики, этот статус получат военные корреспонденты. Об этом Слуцкий написал в своём Telegram-канале. Кроме того, депутаты призвали предусмотреть для...
28 ноября 2023
Уровень доверия россиян Путину превысил более 78%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 78,6% по состоянию на 24 ноября. 75,4% опрошенных заявили об одобрении его деятельности. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Показатель одобрения деятельности президента с 13 по 19...
24 ноября 2023
Слуцкий раскритиковал КПРФ за высказывания о выставке «Россия»
Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для посещения международной выставки «Россия» на ВДНХ никому не нужно особое приглашение, поскольку площадки открыты для всех желающих, главные и единственные VIP-персоны на выставке — это дети. Об этом он...
7 ноября 2023
В Госдуме предложили не увольнять россиян за редкие прогулы
В России хотят исключить возможность увольнения работника за однократное отсутствие на рабочем месте более четырёх часов, сообщила 25 октября «Газета.Ru». Как сказано в публикации, соответствующий законопроект об изменениях в Трудовой кодекс в ближайшее время внесёт в Госдуму фракция ЛДПР. По...
25 октября 2023
В российских аэропортах могут появиться стойки для регистрации беременных
Председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий выступил с предложением оборудовать во всех российских аэропортах отдельные стойки регистрации на рейс для беременных женщин. Соответствующее письмо Слуцкий направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева. «Фракция ЛДПР...
24 сентября 2023
Экономист назвал популизмом идею о четырёхдневке для многодетных россиян
Далеко не каждый российский работодатель коммерческого сектора будет готов сокращать рабочую неделю, если власти РФ уменьшат её на один день для многодетных родителей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 августа заявил Вадим Ковригин, экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ранее депутаты от...
10 августа 2023
В ЛДПР заявили о подготовке закона о госномерах для электросамокатов
В ЛДПР готовят изменения в законодательство об использовании электросамокатов, в том числе введение для них номерных знаков. Об этом 23 июля сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин. «Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств...
23 июля 2023
В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в магазинах Москвы
Закупки молочной продукции в магазинах Москвы подтвердили массовую шринкфляцию — снижение количества товара в упаковке при той же цене. Об этом сообщила 22 июля пресс-служба вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР). По поручению депутата с 1 по 18 июля провели исследование — закупили...
22 июля 2023
Зеленский признал ответственность за гостерроризм — Слуцкий
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является целью для Киева и должен быть нейтрализован, свидетельствует о признании ответственности за государственный терроризм, заявил 22 июля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид...
новость часа
22 июля 2023
В России предложили бесплатно давать семьям землю после 10 лет брака
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение палаты проект закона о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеют детей. Об этом сообщил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале...
9 июля 2023