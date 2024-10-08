Москва, 8 октября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) заблокировал мессенджер Discord на территории России за нарушение требований законодательства, следует из распоряжения ведомства.

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«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что ранее РНК направил администрации мессенджера ряд требований удалить запрещённый контент, однако материалы так и остались на платформе.

1 октября ИА Регнум передавало, что Роскомнадзор направил администрации соцсети Discord требование удалить 947 запрещённых материалов. В РКН отметили, что за неудаление изображений с детской порнографией мессенджер получил штраф на сумму 6 млн рублей.

30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещённой информации по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети»). Санкции статьи предусматривают штраф до 4 млн рублей.

С марта 2024 года компания включена в Реестр социальных сетей, что обязывает её самостоятельно находить и блокировать запрещённый контент.