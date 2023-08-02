Власти Франции объявили 1 августа о намерении начать в тот же день эвакуацию своих граждан из Нигера. В этой стране в Западной Африке, бывшей французской колонии, остававшейся традиционно в сфере влияния Парижа, на прошлой неделе, как известно, случился военный переворот. Президент Мохамед Базум был заключён под стражу, границы закрыты, введён комендантский час, приостановлено действие конституции. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

Сергей Корсун © ИА Регнум

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поставило мятежникам ультиматум, дав неделю, чтобы вернуть власть свергнутому Базуму. Более серьёзны ожидания новых властей из «Национального совета спасения родины» по поводу возможного французского вторжения. Опасения, что бывшая метрополия «наведёт порядок», похоже, небеспочвенны. Эммануэль Макрон заявил, что не потерпит нападений «на французских граждан, армию, дипломатов», что его страна «ответит немедленно и непоколебимо» на любые угрозы своим интересам.

В ответ власти соседних стран Буркина-Фасо и Мали (где недавно к власти также пришли военные, критически относящиеся к французскому неоколониальному влиянию) сейчас заявили о готовности рассматривать введение иностранных вооружённых сил в Нигер как объявление войны им самим.

Уран и беспилотники

Одним из первых решений захвативших власть в Нигере военных стала приостановка экспорта золота и урана во Францию — что стало серьёзным ударом.

Одна из самых бедных стран Африки, Нигер, обладает седьмыми по объему запасами урана в мире (Россия занимает 6-е место). «70% электроэнергии Франции завязано на атомную энергетику, а она, в свою очередь, в немалой степени зависит от нигерского урана», — напомнил ИА Регнум старший преподаватель Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич. Как минимум 20% французского урана шли из Нигера. «Французы будут делать всё, чтобы вернуть контроль над этими поставками. Им сейчас нужно действовать на опережение, чем они и занимаются», — отметил Зданевич.

Неудивительно, что к ресурсам страны проявляет интерес активно проникающий в Африку Китай — и показательно, что китайские компании не собираются уходить из Нигера после смены режима.

В Нигере не только развернута крупнейшая военная база Франции в регионе, но и присутствуют базы США, построенные под предлогом противодействия терроризму, указал Зданевич. По его словам, из Нигера Пентагон имеет возможность запускать тяжёлые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Использование Нигера для запусков беспилотников позволяет американцам покрывать определённые зоны, которые могут использоваться в стратегических инициативах, — рассказывает эксперт-африканист. — До определённых событий американцы использовали это для давления даже на Иран». Неудивительно, что администрация Джо Байдена одной из первых поспешила потребовать вернуть власть свергнутому президенту.

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Да здравствует Россия, долой Францию!»

Многие на Западе поспешили увидеть «российский след» в нынешних событиях в Нигере, равно как и в предыдущих событиях в тех же Мали, Буркина-Фасо или другой бывшей французской колонии — Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Даром, что в Нигере даже нет российского посольства и взаимодействие с этой страной идёт через дипмиссию в Мали.

В столице Нигера Ниамее сторонники пришедшего к власти «Национального совета спасения родины» пикетировали французское посольство — не только под национальными, но и под российскими флагами. Как сообщала 30 июля «Российская газета», собравшиеся сорвали и выбросили табличку со словами «Посольство Франции в Нигере», заменив её флагами Нигера и России, а другие выкрикивали лозунги «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!» и «Долой Францию!».

В российском МИД категорически отвергли обвинения в адрес Москвы в причастности к событиям в африканской стране. Сергей Лавров сделал акцент на том, что «в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок».

Таким образом, Москва не одобрила силовую смену власти — так же как и генсек ООН Антониу Гутерриш, наши партнёры по группе БРИКС из ЮАР или руководство Африканского союза. При этом Лавров отметил, что США, которые осудили переворот в Нигере, в своё время безусловно поддержали госпереворот на Украине.

Память о «буркинийском Че Геваре» и советской помощи

Смена власти в Нигере произошла буквально накануне петербургского саммита Россия — Африка (который проигнорировал президент Базум), а сопутствующие события разворачивались в том числе в ходе мероприятия, отметил в комментарии ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Николай Щербаков. В результате ситуация в Нигере заслужила больше внимания, чем могла бы в других обстоятельствах, полагает он.

На том же саммите была озвучена и фактическая причина происходящего сейчас обрушения французской неоколониальной системы. Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании: на Африканском континенте остались элементы западного колониализма, с которыми нужно бороться. Глава государства, в частности, напомнил, что Россия со времён СССР помогала странам Африки, не ограничиваясь вывозом сырья, как это делали колониальные западные метрополии.

«В Западной Африке идёт брожение, — говорит Зданевич. — Все устали от диктата, от финансового контроля Парижа. А, например, буркинийцы видели, что можно сделать в стране без кредитов и траншей в правление Томаса Санкары (известный в Африке революционер, президент Буркина-Фасо, убитый в 1987 году. — Прим. ред.), который был этаким местным «Че Геварой», хотя и продержался ровно четыре года». Санкара, напомним, проводя свою «демократическую и народную революцию», рассчитывал на помощь Кубы и в первую очередь Советского Союза (который он посетил в 1986-м) — по примеру той поддержки, которую СССР оказывал Анголе, Мозамбику или Эфиопии.

Учитывая усталость граждан и части военных элит от перманентного подчинения коллективному Западу, происходящие события вполне могут открыть новые возможности для укрепления влияния России (а митинги под российскими флагами проходили, напомним, не только в Нигере, но и в соседних странах Западной Африки).

ISSIFOU DJIBO/EPA/TASS

«Выражаясь дипломатическим языком, речь может идти про «беспокоящий огонь»,

— рассуждает Зданевич. — То есть находите болевые точки своего соперника и на них воздействуете. Соперник, естественно, «вибрирует» и начинает, что называется, тратить ресурсы на это противостояние».

Запрос на защиту

Тем более что, как полагает африканист, введение в Нигер каких-либо оккупационных контингентов, включая французский, маловероятно. Это может сразу вызвать обострение во всём регионе, «причем очень сильное», считает собеседник.

Зато в Нигере в новой политической реальности вполне может возникнуть запрос на силовое присутствие России в той или иной форме. И с точки зрения российских интересов нельзя исключать отправки в эту страну опытных советников, способных эффективно ответить на такой запрос — по примеру, скажем, Центрально-Африканской Республики.

В начале этого года действующее правительство ЦАР направило в ООН заявку на увеличение числа военных инструкторов из России. Вооруженные силы этой страны, обученные нашими специалистами, разгромили большую часть действовавших в ЦАР бандформирований. И легитимная власть, и серьёзный бизнес в странах региона нуждается в силовой защите, отмечает Зданевич.

Точный прогноз российских перспектив в Нигере станет возможен, когда курс властей в этой стране (где сейчас, напомним, сильно западное военное присутствие) примет более чёткие очертания, указывают эксперты. Однако основная суть происходящих событий очевидна. И вряд ли России следует полностью игнорировать дальнейшее развитие ситуации, если появятся новые возможности по укреплению внешнеполитических позиций и продвижению своих интересов в Африке, в том числе — за счёт интересов недружественных стран.