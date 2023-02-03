Банги, 3 февраля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) направило заявку на увеличение числа военных инструкторов из России. Об этом 3 февраля сообщил российский посол в этой республике Александр Бикантов.

Иван Шилов ИА REGNUM Центрально-Африканская республика

По его словам, в Центрально-Африканской Республике работают почти 1890 российских военных инструкторов.

«Правительство страны заинтересовано в увеличении их числа и направило соответствующую заявку в Совбез ООН», — приводит слова Бикантова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, Вооруженные силы Центрально-Африканской Республики при поддержке российских инструкторов разгромили большую часть незаконных вооруженных формирований в стране.

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