Лондон, 31 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Новые Власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию, сообщает 31 июля «Би-би-си».

Djibo Issifou/Global Look Press Протест возле здания посольства Франции в столице Нигера

Отмечается, что Нигер является седьмым производителем урана в мире.

На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, который используется для производства электроэнергии во Франции. Ранее Испания и Германия решили приостановить сотрудничество с Нигером.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане заявил, что против лидера выступили из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.

Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никаких нападок на страну и её интересы в Нигере, и Париж ответит немедленно и несговорчиво, сообщила 30 июля газета Le Monde со ссылкой на заявление Елисейского дворца.