Нигер приостановил экспорт золота и урана во Францию
«Би-би-си»: новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию
Лондон, 31 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Новые Власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию, сообщает 31 июля «Би-би-си».
Отмечается, что Нигер является седьмым производителем урана в мире.
На эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, который используется для производства электроэнергии во Франции. Ранее Испания и Германия решили приостановить сотрудничество с Нигером.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане заявил, что против лидера выступили из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.
Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никаких нападок на страну и её интересы в Нигере, и Париж ответит немедленно и несговорчиво, сообщила 30 июля газета Le Monde со ссылкой на заявление Елисейского дворца.