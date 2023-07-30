Макрон пригрозил ответить на ущемление интересов Франции в Нигере
Елисейский дворец: Макрон не потерпит нападок на Францию и её интересы в Нигере
Париж, 30 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никаких нападок на страну и её интересы в Нигере, и Париж ответит немедленно и несговорчиво, сообщила 30 июля газета Le Monde со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
«Любой, кто нападёт на французских граждан, армию, дипломатов, увидит, что Франция ответит немедленно и непоколебимо. Президент не потерпит никаких нападок на Францию и её интересы», — говорится в заявлении дворца.
Также отмечается, что Франция поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение президента Мохамеда Базума на пост главы государства.
Тысячи людей вышли на демонстрацию 30 июля перед посольством Франции в Ниамее. Они выступили против Парижа и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
В ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане заявил, что против лидера выступили из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью. В стране ввели комендантский час, приостановили работу всех учреждений.
Позже военные объявили о смещении с поста главы государства и закрытии границ. 28 июля мятежники приостановили действие конституции, обязанности президента стал исполнять глава «Национального совета по защите отечества».
Африканский союз 29 июля потребовал вернуть конституционную власть в Нигере. С заявлением выступил Совет мира и безопасности организации, который потребовал немедленного возвращения военных в казармы. На возобновление конституционной власти в республике им дали 15 дней.
ЭКОВАС 30 июля дал мятежникам в Нигере неделю, чтобы вернуть президента Мохамеда Базума к власти. В случае, если требование не будут выполнено, сообщество пообещало принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Помимо этого, сообщество закрыло границы с Нигером, приостанавило коммерческие авиарейсы, финансовую помощь и заморозило активы мятежников, их семей и сторонников.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил госпереворот как неконституционное деяние. Он подчеркнул, что в республике нужно восстановить конституционный порядок. Европейский союз отказался признать государственный переворот в Нигере и потребовал незамедлительно освободить президента Мохамеда Базума. Также государственный переворот в Нигере осудил МИД ЮАР, призвав мятежников восстановить в стране демократический порядок и вернуться в казармы.