Париж, 30 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никаких нападок на страну и её интересы в Нигере, и Париж ответит немедленно и несговорчиво, сообщила 30 июля газета Le Monde со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Любой, кто нападёт на французских граждан, армию, дипломатов, увидит, что Франция ответит немедленно и непоколебимо. Президент не потерпит никаких нападок на Францию и её интересы», — говорится в заявлении дворца.

Также отмечается, что Франция поддерживает все региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка и возвращение президента Мохамеда Базума на пост главы государства.

Тысячи людей вышли на демонстрацию 30 июля перед посольством Франции в Ниамее. Они выступили против Парижа и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане заявил, что против лидера выступили из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью. В стране ввели комендантский час, приостановили работу всех учреждений.

Позже военные объявили о смещении с поста главы государства и закрытии границ. 28 июля мятежники приостановили действие конституции, обязанности президента стал исполнять глава «Национального совета по защите отечества».

Африканский союз 29 июля потребовал вернуть конституционную власть в Нигере. С заявлением выступил Совет мира и безопасности организации, который потребовал немедленного возвращения военных в казармы. На возобновление конституционной власти в республике им дали 15 дней.

ЭКОВАС 30 июля дал мятежникам в Нигере неделю, чтобы вернуть президента Мохамеда Базума к власти. В случае, если требование не будут выполнено, сообщество пообещало принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Помимо этого, сообщество закрыло границы с Нигером, приостанавило коммерческие авиарейсы, финансовую помощь и заморозило активы мятежников, их семей и сторонников.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил госпереворот как неконституционное деяние. Он подчеркнул, что в республике нужно восстановить конституционный порядок. Европейский союз отказался признать государственный переворот в Нигере и потребовал незамедлительно освободить президента Мохамеда Базума. Также государственный переворот в Нигере осудил МИД ЮАР, призвав мятежников восстановить в стране демократический порядок и вернуться в казармы.