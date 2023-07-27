Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Переворот, произошедший в Нигере, ― это антиконституционная затея. Россия считает необходимым восстановить порядок в стране. Об этом 27 июля в интервью Первому каналу в рамках второго саммита Россия ― Африка заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок», ― подчеркнул он.

Глава российской дипломатии также напомнил, что госпереворот в Нигере осудили США и Великобритания. При этом в своё время Вашингтон поддержал госпереворот на Украине, который точно так же был антиконституционным, подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о недопустимости смены власти в Нигере такими методами, хотя в феврале 2014 года во время государственного переворота на Украине западные страны говорили о том, что демократический процесс якобы иногда бывает непредсказуемым. Это говорит о двуличии Запада, констатировал министр.

«Так что судите сами, как наши западные коллеги относятся к госперевороту. С одной стороны, к тем, которые происходят где-то вдалеке, а с другой — которые они сами организовывают», ― отметил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Нигере произошла попытка государственного переворота. Президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. В офисе главы государства сообщили, что отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии.

Представители захвативших власть в Нигере военных выступили по национальному телевидению с обращением. В нём они заявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума с поста главы государства, а также о закрытии границ страны и приостановке работы всех учреждений Нигера. Кроме того, они предупредили о нежелательности любого иностранного вмешательства.

В стране объявили общенациональный комендантский час. Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к зданию телевещателя.

По данным портала Jeune Afrique, возможной причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.