Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Происходящие сейчас вбросы о якобы вмешательстве России в ситуацию в Нигере лишены каких-либо оснований. Об этом 28 июля заявил глава департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко в кулуарах саммита Россия — Африка.

EPA/STR/ТАСС Демонстрация в поддержку мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума, в Ниамее

«Те вбросы, которые происходят (о якобы вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере. — Прим. ред.), направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Дипломат уточнил, что российская сторона уже заявила о своём отношении к происходящему в африканской стране, указав, что ситуацию там необходимо нормализовать максимально возможно быстро и вернуть в правовое поле.

Ткаченко пояснил, что отношения МИД России с другими странами строятся по классической схеме: через российское посольство и через посольство страны в Москве ведомство работаем с руководствами МИД и реализующими экономические проекты ведомствами.

«То, что происходит сейчас, требует какого-то времени на оценку», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля министр иностранных дел Сергей Лавров назвал антиконституционной затеей переворот в Нигере. Он подчеркнул, что Россия выступает за восстановление конституционного порядка в стране.

В Нигере 26 июля произошла попытка государственного переворота. Президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. В офисе главы государства заявили, что отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии.

Позднее командование армии Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками. Военные объяснили это решение тем, что хотят предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность захваченного мятежниками президента.