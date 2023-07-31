Уагадугу, 1 августа, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Любое военное вмешательство против Нигера будет равнозначно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали. С соответствующим заявлением выступили переходные правительства двух стран.

Africom.mil Солдаты Буркина-Фасо

«Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Буркина-Фасо и Мали готовы выйти из ЭКОВАС (экономическое сообщество стран Западной Африки — прим. ИА Регнум) в случае военной интервенции против Нигера.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Нигере произошла попытка государственного переворота. Президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. В офисе главы государства сообщили, что отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооружённых сил и Национальной гвардии.

Представители захвативших власть в Нигере военных выступили по национальному телевидению с обращением. В нём они заявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума с поста главы государства, а также о закрытии границ страны и приостановке работы всех учреждений Нигера. Кроме того, они предупредили о нежелательности любого иностранного вмешательства.

В стране объявили общенациональный комендантский час. Солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к зданию телевещателя.

30 июля ЭКОВАС дало мятежникам в Нигере неделю, чтобы вернуть президента Мохамеда Базума к власти. Если этого не произойдёт, к ним применят «все меры», в том числе военные.