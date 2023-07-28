Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Африке остались пережитки колониализма, бывшие метрополии всё ещё сохранили монополии на континенте в экономической, информационной и гуманитарной сферах. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Глава государства подчеркнул, что нужно бороться с этими явлениями, а также отметил, что эпоха гегемонии уходит в прошлое.

«Многие здесь присутствующие знают — Советский Союз, Россия никогда не исходили из того, что нужно покупать в Африке только сырьё. Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанции сталелитейных заводов в Африке», — сказал Путин.

Он заявил, что необходимо вернуться к политике, которую проводил СССР, причём это нужно будет делать на двухсторонней основе с оформлением на международных площадках.

Ранее на саммите Путин заявил, что Россия продолжит реально помогать странам Африки, внося вклад в борьбу с терроризмом, пандемиями и голодом на континенте. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на долгосрочное стратегическое партнёрство государствами на континенте.

Двухдневный саммит Россия — Африка стартовал 27 июля. Путин заявил, что на нём необходимо решить задачи по расширению сотрудничества с африканскими странами в различных сферах. Он подчеркнул, что Россия всегда особым образом относилась с дружбе с партнёрами из Африки.