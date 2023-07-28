Ниамей, 28 июля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Действие конституции в Нигере приостановлено, обязанности главы президента будет исполнять глава образованного мятежниками «Национального совета по защите отечества». Об этом 28 июля сообщил нигерийский интернет-портал ActuNiger.

ТАСС/EPA

«Приостановлено действие конституции от 25 ноября 2010 года, а также всех связанных с ней институтов. «Национальный совет по защите отечества» временно возьмёт на себя исполнительную и законодательную власть», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что глава Совета изберёт его состав. Он также будет представлять Нигер на международном уровне.

Ранее в качестве главы совета мятежников на местных телеканалах выступал командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля президента Нигера Мохамеда Базума задержала его собственная гвардия. Военные, устроившие мятеж, объявили комендантский час и закрыли государственную границу. Позже командование армии объявило, что солидарно с мятежниками, объяснив это стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность главы государства.

Ведущий научный сотрудник института стран Азии и Африки МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Николай Щербаков в беседе с ИА Регнум сообщил, что в Нигере и расположенных в этом регионе странах регулярно происходят перевороты, так как там не развиты политические партии, нет общенациональных сил. В таких государствах единственным инструментом для разрешения внутриполитических противоречий становится армия.