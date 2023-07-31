Пекин, 31 июля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Компании из КНР не будут покидать Нигер из-за произошедшего в этой стране военного переворота, заявил журналистам старший научный сотрудник китайского аналитического центра «Тайхэ» Чжан Юнпэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, бизнес из Китая всегда осознавал высокие риски в сфере безопасности, которые сопряжены с работой в этой стране.

Юнпэн полагает, что переворот в Нигере не должен оказать серьезного влияния на деятельность китайских организаций, поскольку в республике не начались боевые действия, подобные суданскому сценарию. Эксперт отметил, что по-прежнему сложно давать прогноз о том, какое воздействие будет оказываться на бизнес.

Он также подчеркнул, что китайские компании не смогут просто уйти из Нигера, если в стране вспыхнет вооружённый конфликт. Юнпэн допустил, что это может произойти, только если начнется полномасштабная гражданская война.

Эксперт напомнил, что именно так произошло в случае с Суданом. Вместе стем он выразил уверенность, что китайские компании вернутся на суданскую территорию, как только ситуация в республике стабилизируется.

Как сообщало ИА Регнум, военный переворот произошёл в Нигере 26 июля. Его осуществила Национальная гвардия страны, которая задержала президента Базума.

В республике был объявлен комендантский час и закрыты границы. Кроме того, в стране приостановили действие конституции.

27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил переворот в Нигере как неконституционный шаг. 28 июля военные объявили о назначении на пост председателя переходного правительства генерала Абдурахамана Чиани, который командовал президентской гвардией.