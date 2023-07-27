Ниамей, 27 июля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками. Об этом говорится в заявлении штаба армии в Twitter.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Военное командование ВС Нигера… решило присоединиться к заявлению Сил обороны и безопасности (мятежников)», — указывается в сообщении.

Командование армии объяснило это решение тем, что хочет предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность захваченного мятежниками президента.

В Штабе вооружённых сил заявили, что в сложившейся ситуации любые попытки внешнего вмешательства в дела Нигера могут обернуться катастрофическими последствиями для жителей страны.

Также армейское командование призвало мятежников сохранить боеспособность, чтобы бороться с террористами и организованной преступностью.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Нигере произошла попытка государственного переворота. Президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его собственная гвардия.

Позднее военные по телевидению объявили о смещении с поста президента страны и закрытии её границ. Также они указали на нежелательность любого иностранного вмешательства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром 27 июля, комментируя события в Нигере, рассказал, что ситуацию в стране активно обсуждают на саммите Россия — Африка. Представитель Кремля отметил, что такие события невозможно обойти вниманием.