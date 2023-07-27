Кейптаун, 27 июля, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Государственный переворот в Нигере осудила Южно-Африканская Республика, призвала мятежников восстановить в стране демократический порядок и вернуться в казармы. Об этом 27 июля сказано в заявлении МИД ЮАР.

EPA/STR/ТАСС Ситуация у штаб-квартиры Партии за демократию и социализм Нигера в Ниамее после поджога

«ЮАР осуждает государственный переворот в Нигере и решительно отвергает незаконный захват власти какой-либо группой или отдельным лицом, так как это сводит на нет демократические завоевания и угрожает стремлению Африки к лучшей жизни», — говорится в заявлении.

Власти ЮАР призвали Вооруженные силы Нигера освободить президента страны Мохамеда Базума и обеспечить его безопасность. Военнослужащих, устроивших мятеж, правительство ЮАР призвало восстановить демократический порядок в стране и вернуться в казармы.

МИД ЮАР уточнил, что власти страны полностью разделяют и поддерживают позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), Африканского союза и ООН, призывающих все стороны конфликта в Нигере немедленно и безоговорочно вернуться к конституционному правлению и впредь воздерживаться от вмешательства в деятельность демократически избранного правительства Республики Нигер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении главы государства Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане пояснил, что против лидера выступили «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». В стране введён комендантский час, приостановлена работа всех учреждений.

Свергнутый мятежниками Мохамед Базум находится в своей резиденции, он в порядке и рассчитывает, что народу республики удастся сохранить достижения его президентства, оповестил глава МИД страны Асуми Масуду.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переворот, произошедший в Нигере, ― это антиконституционная затея. Россия считает необходимым восстановить конституционный порядок в стране.