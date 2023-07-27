Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 27 июля, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка.

Илья Питалев/РИА Новости Саммит и форум Россия — Африка

«Невозможно обойти вниманием такие события», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что наверняка как-то эта тема будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые состоятся 28 июля.

Попытка государственного переворота произошла в Нигере, где президента Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия. В офисе президента сообщили, что отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии.

Саммит Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Как заявлял 18 июля заместитель директора департамента Африки МИД Александр Поляков, 49 стран подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка, около половины из которых представят на высшем уровне.

Помощник президента России Юрий Ушаков 25 июля сообщил, что в саммите примут участие 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента. Кроме того, ещё 17 государств представят заместители председателей правительств и министры. Пять стран представят послы. Ушаков добавил, что в декларации по итогам саммита обозначат подходы к развитию сотрудничества стран.