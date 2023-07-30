Ниамей, 30 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дало мятежникам в Нигере неделю, чтобы вернуть президента Мохамеда Базума к власти. Как стало известно 30 июля, если этого не произойдёт, к ним применят «все меры», в том числе военные.

Кадр из видео Тысячи человек собрались у посольства Франции в столице Ниамее. Нигер

«В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели — принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. Такие меры могут включать применение силы», — заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

Помимо этого, сообщество закрыло границы своих стран с Нигером, приостанавило коммерческие авиарейсы. Также сообщается об приостановке финансовой помощи Нигеру и заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Вводится запрет на передвижение. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее представители Национальной гвардии Нигера во время выступления по национальному ТВ заявили, что сместили с поста Базума, закрыли границы и объявили комендантский час. Офис президента утверждал, что национальная армия не поддержала мятежников, но позднее армейское командование заявило о солидарности с ними. Базума удерживают в его резиденции. 28 июля главой переходного правительства провозгласили генерала Абдурахамана Чиани, командующего президентской гвардией.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил госпереворот как неконституционное деяние. Он выразил мнение, что в республике нужно восстановить конституционный порядок.

Позднее Африканский союз потребовал вернуть конституционную власть в Нигере. С заявлением выступил Совет мира и безопасности Африканского союза, который потребовал немедленного возвращения военных в казармы. На возобновление конституционной власти в республике им дали 15 дней.