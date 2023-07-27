Ниамей, 27 июля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении главы государства Мохамеда Базума. Полковник Амаду Абдрамане пояснил, что против лидера выступили «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». В стране введён комендантский час, приостановлена работа всех учреждений.

David Zorrakino/Zuma/ТАСС

Нигер — государство на Африканском континенте. Высший орган исполнительной власти — правительство. Своё название республика получила получила благодаря реке Нигер, протекающей по её территории. Столицей является город Ниамей. Это одна из беднейших и самых жарких стран мира, занимающая последнее место в рейтинге индекса человеческого развития. За 50 лет существования в Нигере произошел ряд государственных перевоворотов. Последний из них случился 18 февраля 2010 года.

Кандидат от правящей «Нигерской партии за демократию и социализм», бывший министр внутренних дел Мохамед Базум стал президентом 21 февраля 2021 года по итогам второго тура, набрав 55,75% голосов. Его соперника — лидера оппозиционной партии «Демократическое и республиканское обновление» Махамана Усмана — поддержали 44,25% избирателей. В феврале 2022 года исполнилось 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Нигером. По случаю юбилея в Ниамее было подписано межправительственное соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов.

Свергнутый мятежниками Мохамед Базум находится в своей резиденции, он в порядке и рассчитывает, что народу республики удастся сохранить достижения его президентства, оповестил глава МИД страны Асуми Масуду. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники передал, что президент отклонил требование подписать заявление об отставке.

«С таким трудом завоеванные достижения будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом», — сказано в сообщении президента, опубликованном в Twitter/Х.

Ситуация с мятежом в Нигере будет обсуждаться на саммите РФ — Африка, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер Владимир Путин сделает заявление по итогам.

Реакция последовала и от ООН. Генсек Антониу Гутерриш потребовал прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве, сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Нигер отмечен среди беднейших стран Африки и Азии, жители которых испытывают определённые проблемы с обеспечением продовольствием. По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, список стран, которые не обеспечивают своему населению продовольственную безопасность, продолжит расти.