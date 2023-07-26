Ниамей, 27 июля, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл телефонный разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил ему поддержку после попытки государственного переворота в республике. Об этом сообщили в офисе генсека организации.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

26 июля солдаты президентской гвардии Нигера заблокировали дворец главы государства в столице страны Ниамее. Офис Базума в свою очередь объявил, что за попыткой мятежа стоят отдельные охранники, пытавшиеся заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии.

При этом армия не поддержала заговорщиков, выдвинув им «ультиматум».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 на 31 марта 2021 года в Нигере произошла попытка государственного переворота. Мятежники решили пойти на такой шаг перед интронизацией Мохамеда Базума, избранного президентом в феврале.

Базум работал в правительстве Нигера министром иностранных дел с 1995 по 1996 годы, а также с 2011 по 2015 годы. С 2015 по 2016 годы он находился на посту государственного министра при президенте республики. С 2016 по 2020 годы будущий президент руководил министерством внутренних дел Нигера.