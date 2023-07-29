Аддис-Абеба, 29 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В Нигере в течение двух недель необходимо восстановить конституционную власть, заявило руководство Африканского союза, сообщило 29 июля Agence France-Presse.

С заявлением выступил Совет мира и безопасности Африканского союза.

«Совет мира и безопасности Африканского союза самым решительным образом осуждает военный переворот в Республике Нигер, в результате которого 26 июля был свергнут демократически избранный президент его превосходительство Мохамед Базум», — заявил Африканский союз.

Совет потребовал, чтобы военные Нигера немедленно вернулись в свои казармы. На возвращение конституционной власти в республике союз захватившим власть в Нигере военным 15 дней.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в Нигере произошёл военный переворот: Нацгвардия республики задержала президента Базума. Страна закрыла границы, объявив о свержении президента. Военные ввели комендантский час.

28 июля главой переходного правительства военные провозгласили генерала Абдурахамана Чиани, командующего президентской гвардией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 июля осудил переворот в Нигере как неконституционное деяние. Он выразил мнение, что в республике нужно восстановить конституционный порядок.

На саммите Россия — Африка ситуацию в Нигерии активно обсуждали. Об этом сообщил 27 июля, в первый день мероприятия, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.