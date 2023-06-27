Москва, 27 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась государством, в том числе финансы направлялись из бюджета. Только за период с мая 2022 года по май 2023 года на содержание «вагнеровцев» направили более 86 млрд 262 млн рублей. Так, компания-собственник «Конкорд» заработала на государственных заказах 80 млрд рублей.

Известия/Алексей Рамм

Президент отметил, что необходимо разобраться с использованием средств «Конкордом».

«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством… Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сказал президент на встрече с военнослужащими Минобороны.

Глава государства подчеркнул, что к группе «Вагнер» всегда относились с большим уважением, потому что, действительно, бойцы и командиры проявляли мужество и героизм. При этом если бы российские военнослужащие не предотвратили мятеж, это переросло бы в настоящий хаос и гражданскую войну.

«Я хочу, чтобы мы все поняли, что происходило и что бы было, если бы вы не сделали то, что вы сделали, и не исполнили бы своего воинского долга, и не проявили бы верности присяге и русскому, российскому народу. Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же: после вооруженных мятежей наступает полный хаос и гражданская война», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что бойцы Минобороны и других силовых структур предотвратили трагедию. Путин поблагодарил военнослужащих за проделанную работу.

По данным СМИ, компания «Конкорд» принадлежит Евгению Пригожину, также возглавлявшему ЧВК. Отмечалось, что организация занималась поставкой продуктов питания в московские школы, санатории Минобороны РФ. Комбинат питания «Конкорд» начал обслуживать столичные школы в 2011 году.