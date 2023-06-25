Москва, 25 июня, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Военные из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», участвовавшие в минувших событиях, не будут подвергаться преследованию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Их никто не будет преследовать с учётом их заслуг на фронте», — сказал Песков, добавив, что уважение к их заслугам забыто не будет.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что остальные бойцы, не принимавшие участие в военном мятеже, подпишут контракты с Министерством обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело, возбуждённое в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, будет прекращено. По словам Дмитрия Пескова, в ближайшее время Пригожин покинет Россию и уйдёт в союзное государство Белоруссию.

Утром 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выступить посредником в урегулировании сложившейся в России ситуации. Глава белорусского государства провёл с главой ЧВК переговоры, в результате которых стороны договорились о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости.

Позднее бойцы группировки покинули Ростов-на-Дону, вывезли из города всю военную бронетехнику. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вагнеровцы направились в свои полевые лагеря.