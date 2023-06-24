Москва, 24 июня, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным, достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Илья Питалев/РИА Новости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Утром 24 июня Владимир Путин проинформировал Лукашенко о ситуации, лидеры договорились о совместных действиях, отметили в пресс-службе. По согласованию с президентом России Лукашенко провёл переговоры с Евгением Пригожиным.

«Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договорённостям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — сказано в сообщении.

Обсуждающийся в настоящее время проект предполагает гарантии безопасности для бойцов ЧВК и является «абсолютно выгодным и приемлемым вариантом развязки ситуации», добавили в пресс-службе Лукашенко.

Пресс-служба Пригожина подтвердила достижение договорённости и заявила, что ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Как сообщалось ранее, 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается со всей машиной Запада, такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не дадут повториться сценарию 1917 года и не допустят раскола в России, подчеркнул президент. Мятежники неминуемо понесут заслуженное наказание, а Россия, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.

В течение дня президент проинформировал лидеров ряда иностранных государств о ситуации в России. В частности, был проведён телефонный разговор с Александром Лукашенко, его подробностей ни одна из сторон не сообщала. Вечером 24 июня в пресс-службе Лукашенко заявили, что президент Белоруссии провёл два совещания — с руководителями силовых ведомств и вооружённых сил страны.