Москва, 5 июля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Появились кадры обысков в офисе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые опубликовали 5 июля «Известия».

В здании, где прошли обыски, обнаружили оружие и патроны к нему, несколько паспортов, парики, слитки золота, а также деньги в различной валюте.

Ранее сообщалось, что во время обыска отеля «Трезини», который находится около офиса Пригожина в Санкт-Петербурге, сотрудники оперативных служб обнаружили на заднем дворе белый автомобиль, который, как выяснилось, не принадлежал никому из Академического переулка. «Газель» начали проверять на наличие взрывоопасных предметов, однако в ней были найдены коробки с пятитысячными купюрами. По подсчётам оперативников, всего там находилось около 4 млрд рублей.

Позднее стало известно, что Пригожину были возвращены изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей. В офис медиагруппы «Патриот» и в «Вагнер Центр» была возвращена техника, которая также была изъята во время обысков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» захватила штаб Южного военного округа на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесении ВС России ударов по лагерям компании, а затем часть «вагнеровцев» колонной направилась в сторону Москвы.

В течение дня президент России Владимир Путин проинформировал лидеров ряда иностранных государств о ситуации в России. В частности, был проведён телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, его подробностей ни одна из сторон не сообщала.

Вечером 24 июня Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с Пригожиным, в ходе которых было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

После этого колонна «Вагнера» остановилась, также бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили несколько вариантов дальнейших действий: подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.