Москва, 5 июля, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Новые кадры обысков офиса и дома основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина появились в распоряжении ИА Регнум.

Обыск у Пригожина

Обыск у Пригожина

Обыск у Пригожина

Силовики в ходе рейда обнаружили собственную вертолётную площадку, бассейн, сауну, тренажерный зал и слитки золота. Также были найдены оружие и патроны к нему, несколько паспортов, парики и деньги в различной валюте.

Найденное при обыске у Пригожина

Найденное при обыске у Пригожина

Ранее во время обыска отеля «Трезини», который находится возле офиса Пригожина в Санкт-Петербурге, оперативники обнаружили на заднем дворе белый автомобиль, который, как выяснилось позже, никому из Академического переулка не принадлежал. «Газель» проверили на наличие взрывоопасных предметов, но в ней были найдены лишь коробки с пятитысячными купюрами, в которой, по подсчётам оперативников, находилось около 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля стало известно, что создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину были возвращены изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей, найденные 24 июня. Кроме этого, в офис медиагруппы «Патриот» и в «Вагнер Центр» вернули технику, изъятую во время обысков.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным попытались осуществить вооружённый мятеж. Бойцы группировки прибыли в Ростов-на-Дону, часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным переговорил с Пригожиным и достиг соглашения о деэскалации. После этого колонна «Вагнера» остановилась, бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили несколько вариантов дальнейших действий. Это подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.