Санкт-Петербург, 24 июня, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге около офиса основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нашли автомобиль «Газель», в котором были обнаружены коробки с 4 млрд рублей наличными. Об этом 24 июня сообщает «Фонтанка».

Валентин Егоршин/ТАСС Ситуация у здания ЧВК «Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге

Отмечается, что во время обыска отеля «Трезини» сотрудники оперативных служб обнаружили на заднем дворе белый автомобиль, который, как выяснилось, не принадлежал никому из Академического переулка.

«Газель» начали проверять на наличие взрывоопасных предметов, однако в ней были найдены коробки с пятитысячными купюрами. По подсчётам оперативников, всего там находилось около 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина за призыв к вооружённому мятежу.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, к представителям военных и силовых ведомств и к тем, кого путём обмана или угроз толкнули на путь вооружённого мятежа. Президент указал, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, и назвал направленные на её раскол действия отступничеством от народа и ударом в спину стране. Глава государства подчеркнул, что мятежники и сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание.