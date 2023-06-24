Москва, 24 июня, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин.

kremlin.ru Выступление Владимира Путина

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — сказал Путин.

Он отметил, что любая внутренняя смута является смертельной угрозой для государственности, это удар по России и по народу. Глава государства подчеркнул, что действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткими.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин выступил с обращением, в котором заявил, что обращается к гражданам России, к военным и силовым ведомствам, а также к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооружённого мятежа. Он подчеркнул, что Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, а действия, которые раскалывают единство, являются отступничеством от народа и ударом в спину стране.

Министерство обороны РФ опубликовало обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», принявшим участие в попытке мятежа. В ведомстве заявили, что бойцы из нескольких отрядов ЧВК уже осознали ошибку и запросили помощь, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Эту помощь они получили, пояснили в ведомстве.

24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.