Москва, 4 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину были возвращены изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей. Об этом 4 июля сообщило издание 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули найденные 24 июня при обысках 10 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По информации издания, кроме этого, в офис медиагруппы «Патриот» и в «Вагнер Центр» была возвращена техника, которая также была изъята во время обысков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным осуществила попытку вооружённого мятежа. Бойцы ЧВК прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

Позже белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным переговорил с Пригожиным и достиг соглашения о деэскалации, после чего колонна «Вагнера» остановилась, также бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили несколько вариантов дальнейших действий. Это подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны, после чего ему сообщили, что эта структура не будет участвовать в СВО.

В Санкт-Петербурге около офиса основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нашли автомобиль «Газель», в котором были обнаружены коробки с 4 млрд рублей наличными. Отмечается, что во время обыска отеля «Трезини» сотрудники оперативных служб обнаружили на заднем дворе белый автомобиль, который, как выяснилось, не принадлежал никому из Академического переулка. «Газель» начали проверять на наличие взрывоопасных предметов, однако в ней были найдены коробки с пятитысячными купюрами. По подсчётам оперативников, всего там находилось около 4 млрд рублей.