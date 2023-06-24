Москва, 25 июня, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, будет прекращено, сообщил 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ближайшее время, по словам Пескова, Пригожин покинет Россию и уйдёт в Белоруссию. Гарантией этого является слово президента РФ Владимира Путина. Песков сказал, что не знает, кем именно будет работать основатель ЧВК после ухода в союзное государство.

На разрешение ситуации повлиял президент Белоруссии Александр Лукашенко, Россия признательна ему за усилия, добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее ИА Регнум передавало, утром 24 июня президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко условились о посредничестве Минска для урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер». Ситуацию удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряжённости. В результате была достигнута договорённость, что ЧВК вернётся в лагеря расположения. Бойцы группировки, участвовавшие в событиях, не будут подвергаться преследованию, подтвердили в Кремле.