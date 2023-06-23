Москва, 23 июня, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Распространяемые в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения о якобы имевшем место ударе ВС России по лагерям ЧВК являются информационной провокацией, заявили 23 июня в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

ВС России в настоящее время продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения военной спецоперации, добавили в Минобороны.