Москва, 13 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Прекрасной режиссерской работой, смотрящейся на одном дыхании, является ранее распространившаяся в интернете видеозапись с казнью предполагаемого экс-бойца ЧВК Вагнера. Об этом 13 ноября заявил бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья [на территории б. УССР], а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании», — сказал Пригожин в ответ на просьбу прокомментировать эту видеозапись.

Также он выразил надежду на то, что во время съёмок этого видео «ни одно животное не пострадало».

Отметим, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина рассказывает, что родился в 1967 году, стал участвовать в боевых действиях на территории б. УССР в ЧВК Вагнера, чтобы перейти на сторону Киева и «воевать против русских». Также он утверждает, что 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону» киевского режима, однако 11 ноября его похитили в бессознательном состоянии и он очнулся «в этом подвале», где будут судить. После этого неизвестный несколько раз бьёт его по голове кувалдой.