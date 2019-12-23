Пять лет назад у Крымского полуострова оборвалось сообщение с «большой землёй». Раздосадованные решением крымчан связать свою судьбу с Россией, украинские власти отрезали железнодорожный путь в Крым. В Москве решили вернуться к старой и фактически никем не реализованной идее строительства грандиозного моста через Керченский пролив. Многим она казалась тогда невыполнимой. Но 23 декабря 2019 года, спустя 47 месяцев напряжённого труда полтора десятка тысяч строителей, президент РФ Владимир Путин дал старт железнодорожному сообщению по девятнадцатикилометровому красавцу — Крымскому мосту.

Kremlin.ru Крымский мост

Читайте также:

Крымский мост: история главной трудовой победы современной России

Сигнал заблуждающимся

«Поехали… Красавец, а не мост! Значительно мягче, чем автомобиль», — оценил президент уровень комфорта идущего из Керчи в Тамань поезда.

По прибытии, выступая перед рабочими, он вновь напомнил западным «партнёрам» исторический контекст этой истории:

«Мы не запускаем движение в Крым, а восстанавливаем его. Впервые оно было организовано 140 лет назад. И прерывалось только три раза — во время Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году», — отметил Путин.

Об этом:

Владимир Путин дал старт движению поездов по Крымскому мосту

Россия не запустила, а восстановила сообщение поездов с Крымом — Путин

По словам главы государства, запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту положительно скажется на всей экономике страны.

«У нас сегодня с вами приятное и очень важное событие. Оно важно для Крыма и Севастополя, для всего юга России. Для всей нашей страны. Потому что, безусловно, такие инфраструктурные объекты, как этот грандиозный мост, который мы построили, повлияют на всю экономику страны», — выразил уверенность Путин.

Отдельно глава государства поблагодарил строителей, которые буквально днём и ночью в последние годы работали на главной стройке страны:

«Вы своей работой, своим талантом и настойчивостью показали, что Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но и в Европе. Мы показали, что можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет уверенность в том, что мы и другие подобные проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — подчеркнул президент.

Подробности:

Путин: Крымский мост положительно повлияет на экономику страны

Путин: Россия способна создавать инфраструктурные проекты мирового уровня

Kremlin.ru Владимир Путин со строителями перед открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту

Подвиг обычных работяг

По данным инфоцентра «Крымский мост», на «стройке века» были заняты 180 компаний со всей страны — строительные организации, профильные заводы, предприятия среднего и малого бизнеса. В общей сложности на объекте трудились 15 тысяч инженеров и рабочих.

Последние из них покинули стройплощадку утром 23 декабря.

«Финальная рабочая вахта в Керченском проливе пришлась на мостоотряд № 1 из Нижнего Новгорода. Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней», — рассказали в инфоцентре».

За минувшие четыре года у каждого сотрудника этого мостоотряда было 24 вахты длиной по одному месяцу каждая — более 8,5 тысячи рабочих часов в дневную или ночную смену.

«Два года по 12 часов в день: получается год чистого рабочего времени прямо на стройке», — рассказал перед отъездом один из рабочих.

Об этом:

Последние строители покидают Крымский мост

Строители Крымского моста провели год чистого рабочего времени на объекте

Kremlin.ru В ходе общения со строителями Крымского моста

Как известно, не всё было гладко, возникало множество непредвиденных сложностей, которые изначально казались непреодолимыми. В октябре 2018 года часть железнодорожного пролёта моста свалилась в пролив в районе Тузлинской косы. Спустя почти год на строительстве подхода к мосту со стороны Керчи в обрушившемся туннеле погиб рабочий. Также за четыре года метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 10 тысяч часов шторма, из-за которого иногда уже наполовину сделанную работу приходилось начинать заново.

Как неоднократно отмечали рабочие, справиться с трудностями удалось благодаря сплочённости коллектива, который осознавал важность выполняемой задачи.

Об этом:

Пролёт Крымского моста «ускользнул» в пролив

На стройплощадке у Крымского моста погиб рабочий

Строителями было установлено 5,5 тысячи свай, 595 опор от трёх до 35 метров и использовано 688 тысяч квадратных метров асфальта. Для девятнадцатикилометровой железнодорожной колеи уложили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Помимо этого, были установлены устройства сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением.

«Все — в хорошем настроении… Работы выполнены в полном объёме. Готовы строить дальше. Следующие объекты ждут. Но уже после праздников. Очень здорово то, что все ребята поедут домой и встретят Новый год с семьями», — рассказал начальник административно-хозяйственного отдела нижегородского мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет.

Читайте также:

Рабочие Крымского моста впервые с 2015 года встретят Новый год с семьями

Kremlin.ru Перед открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту Владимир Путин проехал в кабине машиниста и осмотрел весь участок железной дороги

Доработки и планы на будущее

Расчётная скорость поездов, которые будут ходить по Крымскому мосту, составляет 120 км в час. Движение грузовых составов откроют следующим летом — один путь полностью готов, второй ещё нужно «дотянуть».

"Смонтировали автоматику, систему централизации и блокировки. Работы по наладке закончатся до конца февраля — начала марта 2020 года. Также нужно будет организовать досмотр поездов со стороны Крыма», — рассказали представители генподрядчика.

По словам, министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя надо включить пункт об электрификации нескольких участков крымской железной дороги. Сейчас электричество проведено по самому мосту и до станции Багерово под Керчью. Далее до Джанкоя электрификации нет, от Джанкоя до Симферополя участок электрифицирован по устаревшей технологии, постоянным током.

«Крым — это наша витрина, и гонять здесь тепловозы… Они всё-таки дымят. Будем просить Дмитрия Козака, чтобы включили в ФЦП электрификацию железной дороги», — отметил чиновник.

На всё это необходимо почти 39 миллиардов рублей.

При этом в 2020 году, по словам президента, по Крымскому мосту планируется перевези 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов.

«После открытия моста миллионы автомобилей проехали по нему, и не только то, что миллионы пассажиров будут перевезены поездом в следующем году. Планируется перевезти 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов», — подчеркнул Путин.

На текущий момент на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано 57 тысяч билетов.

Детали:

Дитрих попросил электрифицировать железную дорогу в Крыму

По мосту в Крым перевезут 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов — Путин

Свыше 57 тыс. билетов купили пассажиры на поезда в Крым

Kremlin.ru Церемония отправления скорого фирменного пассажирского поезда «Таврия» по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, который первым прибудет на полуостров по Крымскому мосту

«А Баба-яга против!»

В пресс-службе так называемого «представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым» сразу же безапелляционно заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России является противоправным.

«Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года президента Российской Федерации В. Путина на «временно оккупированную» РФ территорию Украины», — сказано в сообщении.

МИД Украины выразил по этому поводу решительный протест.

«Выражаем решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», — сказано в заявлении дипломатического ведомства.

В Киеве настаивают, что мост якобы построен «с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

Kremlin.ru В ходе общения со строителями Крымского моста

В «демократической» Европе также не стали молчать. В распространённом 23 декабря заявлении внешнеполитической службы ЕС сказано, что Европейский союз рассматривает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту как «нарушение государственного суверенитета Украины».

В Брюсселе в очередной раз подчеркнули, что Евросоюз не признаёт воссоединения Крыма с Россией, и отметили, что запуск пассажирских поездов по мосту является шагом к «изоляции Крыма от Украины», а Крымский мост якобы «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря».

Читайте также:

На Украине осудили пуск российских поездов в Крым

МИД Украины направил ноту России из-за запуска поездов по Крымскому мосту

В ЕС отреагировали на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Kremlin.ru Президент ознакомился с информацией о развитии транспортной инфраструктуры Юга России, в частности Крымской железной дороги. С Министром транспорта Евгением Дитрихом

Спасибо за сказку, ставшую былью

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») уверен, железнодорожный мост в Крым окончательно снимает гуманитарную блокаду полуострова.

«Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста, сегодня первый пассажирский поезд вышел из Санкт-Петербурга. Это окончательно снимает гуманитарную блокаду полуострова, в которую его настойчиво загоняли националисты из Малороссии», — отметил парламентарий у себя на странице в Facebook.

Солидарен с политиком и крымский губернатор Сергей Аксёнов.

«Это, без преувеличения, историческое событие… которое, безусловно, придаст новый импульс развитию полуострова», — уверен глава РК.

По его словам, за пять лет транспортной блокады крымчане и гости полуострова успели соскучиться по «романтике поездов».

«Этот грандиозный проект реализован благодаря воле нашего президента, труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам сдержать Россию… Спасибо всем, кто внёс свой вклад в этот успех, кто помог «сказку сделать былью» и воплотить в реальность мечту многих поколений», — подчеркнул Аксёнов.

Об этом:

Толстой: железнодорожный мост снимает гуманитарную блокаду Крыма

Крымчане успели соскучиться по перестуку вагонных колёс — Аксёнов

Мечта и сказка: в Крыму поблагодарили Путина за мост

А в Севастополе тем временем вовсю готовятся встречать первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, который прибудет в город-герой 25 декабря, и уже планируют существенное увеличение туристического потока.

Отличный подарок жителям российского полуострова к Новому, 2020 году.

Подробности:

Севастополь готовится встречать первый поезд из Петербурга

В Севастополе ждут увеличения турпотока после запуска поездов