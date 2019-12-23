Керчь, Крым, , 13:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин проехал через большую часть Крымского моста в первом поезде, идущем на полуостров, фактически дав старт железнодорожному сообщению между Крымом и материковой частью страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства отметил, что на поезде ехать значительно мягче, чем на автомобиле. По прибытии президент выступит с официальным обращением и пообщается с рабочими.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ») — строительной компанией Аркадия Ротенберга. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

За 47 месяцев в проливе было установлено 3,5 тысячи свай и 307 опор. Вес металлических пролётов составляет около 160 тысяч тонн. На железнодорожной части моста уложено пять тысяч тонн рельсов. Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург — Севастополь. Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября.

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