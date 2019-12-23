Керчь, Крым, , 14:08 — REGNUM Пункт об электрификации нескольких участков крымской железной дороги необходимо включить в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Об этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил президенту РФ Владимиру Путину 23 декабря в кабине поезда, идущего по Крымскому мосту.

Дитрих пояснил, что электрифицирован железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Тамани, электричество проведено по самому мосту и до станции Багерово под Керчью. Далее от Багерово до Джанкоя электрификации нет, от Джанкоя до Симферополя участок электрифицирован по устаревшей технологии, постоянным током. После 2014 года для Крыма были закуплены современные тепловозы.

«Но Крым — это наша витрина, и гонять здесь тепловозы… Они всё-таки дымят. Будем просить Козака, чтобы включили в ФЦП электрификацию железной дороги», — сказал Дитрих.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря по железнодорожной части Крымского моста отправился поезд с президентом РФ Владимиром Путиным.