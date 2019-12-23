Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 15:22 — REGNUM Запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту означает окончание строительства грандиозного проекта, который стал очередным впечатляющим успехом России. Об этом на своей странице в Facebook написал 23 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург — Севастополь. Мост начали строить в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.
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