Керчь, Крым, , 15:22 — REGNUM Запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту означает окончание строительства грандиозного проекта, который стал очередным впечатляющим успехом России. Об этом на своей странице в Facebook написал 23 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Этот грандиозный проект реализован благодаря воле нашего президента, труду инженеров и рабочих из всех регионов нашей страны и вопреки всем санкциям, всем блокадам и провокациям, всем попыткам сдержать Россию… Спасибо всем, кто внёс свой вклад в этот успех, кто помог «сказку сделать былью» и воплотить в реальность мечту многих поколений», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург — Севастополь. Мост начали строить в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

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