Севастополь, 23 декабря 2019, 17:08 — REGNUM Власти Севастополя готовятся встречать первый пассажирский поезд, который прибудет в город-герой из Санкт-Петербурга. Об этом 23 декабря журналистам заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд, который доберётся до полуострова через Керченский пролив, проводили днём 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В составе под номером 007А с названием «Таврия» в Севастополь отправились 530 пассажиров.
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