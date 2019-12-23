Севастополь, , 17:08 — REGNUM Власти Севастополя готовятся встречать первый пассажирский поезд, который прибудет в город-герой из Санкт-Петербурга. Об этом 23 декабря журналистам заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Уже послезавтра мы будем встречать этот первый поезд у нас, в Севастополе, который пройдёт по открытому сегодня железнодорожному сообщению Крымского моста», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд, который доберётся до полуострова через Керченский пролив, проводили днём 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В составе под номером 007А с названием «Таврия» в Севастополь отправились 530 пассажиров.

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