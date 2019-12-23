Москва, , 18:08 — REGNUM Железнодорожный мост в Крым окончательно снимает гуманитарную блокаду полуострова, уверен вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста, сегодня первый пассажирский поезд вышел из Санкт-Петербурга. Это окончательно снимает гуманитарную блокаду полуострова, в которую его настойчиво загоняли националисты из Малороссии», — отметил Толстой в Facebook.

Кроме того, отметил парламентарий, это открывает новые экономические возможности для региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин открыл железную дорогу по Крымскому мосту.