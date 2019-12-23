Керчь, Крым, , 14:22 — REGNUM Крымский мост доказал, что Россия в состоянии делать инфраструктурные проекты мирового уровня. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном митинге в Тамани, обращаясь к строителям Крымского моста.

«Вы своей работой, своим талантом и настойчивостью показали, что Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты. Ведь это самый большой мост не только в России, но и в Европе. Мы показали, что можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет уверенность в том, что мы и другие подобные проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Девятнадцатикилометровый транспортный переход через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

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