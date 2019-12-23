Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 14:22 — REGNUM Крымский мост доказал, что Россия в состоянии делать инфраструктурные проекты мирового уровня. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном митинге в Тамани, обращаясь к строителям Крымского моста.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Девятнадцатикилометровый транспортный переход через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия не запустила, а восстановила сообщение поездов с Крымом — Путин