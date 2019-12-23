Москва, , 15:10 — REGNUM Путешествие по железной дороге Крымского моста в ближайшие несколько месяцев совершат более 57 тыс. пассажиров. Именно столько билетом на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано на сегодняшний день. Об этом сообщил генеральный директор компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

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«На сегодняшний день реализовано более 57 тыс. билетов с горизонтом продаж 60 дней», — уточнил Ганов, слова которого приводит ТАСС.

В частности, в первом пассажирском поезде, следующем из Санкт-Петербурга в Симферополь, находятся 530 пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, в 14:00 мск с Московского вокзала отправился первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Он проследует по Керченскому мосту. Ранее поездку на поезде в кабине машиниста через Керченский пролив лично совершил президент РФ Владимир Путин.

Добавим, что поезд Санкт-Петербурга — Севастополь пробудет в пути один день 19 часов и 25 минут и прибудет в пункт назначения прибудет 27 декабря в 09:25 мск.

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