Севастополь, , 17:16 — REGNUM Власти Севастополя надеются на увеличение туристического потока в город с открытием железнодорожного сообщения между полуостровом и материковой частью России. Об этом 23 декабря журналистам заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Мы надеемся, что пуск пассажирских поездов в Крым и Севастополь увеличит туристический поток города не менее, чем на 20%», — отметил Развожаев.

По его словам, весной должны будут запустить поезд из Москвы в Севастополь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд доберётся до Севастополя через Керченский пролив 25 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В составе под номером 007А с названием «Таврия» в Севастополь отправились 530 пассажиров.

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