Керчь, Крым, , 15:35 — REGNUM За пять лет транспортной блокады жители и гости полуострова успели соскучиться по романтике поездов. Об этом на своей странице в Facebook написал 23 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За пять лет транспортной блокады крымчане и гости нашего полуострова успели соскучиться по романтике поездов дальнего следования, перестуку вагонных колес и потрясающим видам из окна вагона на родные российские просторы», — отметил глава РК.

По его словам, уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. По мнению главы Крыма, восстановление железнодорожного сообщения с Россией придаст новый импульс развитию полуострова.

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