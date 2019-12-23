Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 15:35 — REGNUM За пять лет транспортной блокады жители и гости полуострова успели соскучиться по романтике поездов. Об этом на своей странице в Facebook написал 23 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, уже сейчас можно говорить, что крымское направление является одним из самых востребованных.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. По мнению главы Крыма, восстановление железнодорожного сообщения с Россией придаст новый импульс развитию полуострова.
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