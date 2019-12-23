Киев, , 19:53 — REGNUM МИД Украины выразил протест российской стороне в связи с открытием железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает 23 декабря пресс-служба украинского ведомства.

«Выражаем решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», — говорится в сообщении.

В Киеве в очередной раз заявили, что мост через Керченский пролив якобы был построен «с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву».

«Российской стороне передана соответствующая нота протеста», — сообщает МИД Украины.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин принял участие в официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения по Крымском мосту.