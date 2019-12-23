Керчь, Крым, , 14:14 — REGNUM Россия восстановила железнодорожное сообщение с Крымом, которое впервые было установлено 140 лет назад. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном митинге в Тамани в честь открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

«Мы не запускаем движение в Крым, а восстанавливаем его. Впервые оно было организовано 140 лет назад. И прерывалось только три раза — во время Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей. Строители установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железнодорожной части моста уложено пять тысяч тонн рельсов. Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург — Севастополь.

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