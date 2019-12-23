Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 14:08 — REGNUM Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту положительно скажется на всей экономике страны. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин, выступая перед строителями транспортного перехода в Тамани.
Как сообщало ИА REGNUM, транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ»). Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей. Строители установили 3,5 тысячи свай и 307 опор. На железнодорожной части моста уложено пять тысяч тонн рельсов. Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург — Севастополь.
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